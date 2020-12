A chi dà fastidio la verità sul caso David Rossi? Tutto quello che non torna (Di martedì 22 dicembre 2020) Antonino Monteleone: "Siamo in attesa di capire, dopo tre anni, se siamo dei diffamatori oppure no. Otto magistrati di Siena ci hanno querelato per aver mandato in onda alcune riflessioni fatte dall’ex sindaco di Siena. Eppure abbiamo trovato dei riscontri" Monte dei Paschi di Siena procura della repubblica Le Iene Orlando Sacchelli ? La morte di David Rossi focus Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/12/22/caso-David-Rossi-Tutto-quello-che-ancora-oggi-non-torna-nuova-puntata-delle-iene/ David Rossi, ecco Tutto ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 dicembre 2020) Antonino Monteleone: "Siamo in attesa di capire, dopo tre anni, se siamo dei diffamatori oppure no. Otto magistrati di Siena ci hanno querelato per aver mandato in onda alcune riflessioni fatte dall’ex sindaco di Siena. Eppure abbiamo trovato dei riscontri" Monte dei Paschi di Siena procura della repubblica Le Iene Orlando Sacchelli ? La morte difocus Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/12/22/-che-ancora-oggi-non--nuova-puntata-delle-iene/, ecco...

Ultime Notizie dalla rete : chi fastidio Roma, Mirante: "Possiamo dare fastidio a chi è davanti in classifica" Corriere dello Sport.it Prandelli: "Scudetto? Le milanesi sono più forti e possono dare fastidio"

(Viola News) Questo la Fiorentina sta facendo, finalmente con le caratteristiche della provinciale, di chi si deve salvare con il coltello tra i denti. Dalla conferma di Iachini in poi (che voleva ...

Samantha De Grenet difende Filippo Nardi/ Il web “Da squalifica”, Luxuria attacca!

C’è però chi, in qualche modo, ha prese le parti di Nardi come Samantha ... Vladimir Luxuria contro Samantha De Grenet: “Mi da fastidio che…” Dell’argomento si è parlato anche nel corso dell’ultima ...

