Europarlamento, sì alla risoluzione: 'L'Egitto liberi Zaki e collabori con l'Italia sul caso Regeni'
Patrick Zaki alla madre: 'Sono esausto fisicamente e depresso'

Ultime Notizie dalla rete : Zaki alla

14.30 Zaki vede mamma in carcere:sono esausto "Sono fisicamente e mentalmente esau- sto". Così Patrick Zaki in lacrime, incontrando la madre in carcere. "Raramente esco di cella, non voglio affrontare ...Il più bel dono per Natale: ieri i pescatori di Mazara del Vallo hanno riabbracciato le famiglie. Incubo finito. Il governo mostra legittima soddisfazione. Il premier Conte e il ministro degli Esteri ...