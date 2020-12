Whirpool | dal primo aprile al via licenziamenti collettivi

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Natale amaro per gli operai della Whirlpool di via Argine a Napoli. Nella riunione di oggi al MiSe, l’azienda ha annunciato l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo per i dipendenti dello stabilimento di Napoli dalprossimo. Il tavolo, a quanto si apprende, è stato aggiornato a domani pomeriggio, o nel caso, a dopo Natale. Dalgennaio la multinazionale chiederà la Cassa integrazione per Covid. Intanto, secondo quanto si apprende, l’Ad di Whirlpool per l’Italia, Luigi La Morgia, avrebbe ribadito che Whirlpool non ha nessuna intenzione di riavviare la produzione di lavatrici nello stabilimento di Napoli. La Morgia, avrebbe inoltre aggiunto che il gruppo, per lo stabilimento, ha ottenuto dal 2014 contributi per 3-4 milioni di euro da Governo e Regione Campania, a fronte di 800 milioni di euro ...