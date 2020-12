Variante Covid, spunta un altro caso in Italia: è una ragazza (Di lunedì 21 dicembre 2020) altro caso di Variante Covid in Italia. C’è una ragazza rientrata dall’Inghilterra e che ha presentato dei sintomi da contagio. Iniziano ad arrivare delle segnalazioni su dei casi di Variante Covid anche qui da noi in Italia. Questa nuova forma del virus arriva dalla Gran Bretagna, dove nei giorni scorsi nella parte sud-orientale dell’Isola erano L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 21 dicembre 2020)diin. C’è unarientrata dall’Inghilterra e che ha presentato dei sintomi da contagio. Iniziano ad arrivare delle segnalazioni su dei casi dianche qui da noi in. Questa nuova forma del virus arriva dalla Gran Bretagna, dove nei giorni scorsi nella parte sud-orientale dell’Isola erano L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

La ''variante inglese'' di COVID-19 ribattezzata da molti COVID-20, ma ciò che nasce come estrema semplificazione rischia di far più danni del virus.

Variante inglese Covid più aggressiva? Spallanzani: “Finora no alterazioni preoccupanti”. Cos’è e cosa cambia per il vaccino

