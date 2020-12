Variante Covid | Clementi | Per ora allarmismo ingiustificato

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Milano, 21 dic. (Adnkronos Salute) - "Perché lainglese del coronavirus Sars-CoV-2 spaventa l'Europa? Vorrei capirlo anche io. C'è unnon giustificato dai dati. Un conto è rilevare una, un conto è dire ha caratteristiche biologiche diverse. Questo non lo possiamo affermare finché non mettiamo il virus su colture cellulari e vediamo che sfugge agli anticorpi. E al momento non c'è nessuna evidenza che ci possa far sospettare questo. Dunque al momento è un". A spiegarlo all'Adnkronos Salute è Massimo, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano e docente dell'università Vita-Salute. "Noi - chiarisce - abbiamo dei dati relativi alla sequenza nucleotidica del virus che ci dicono ...