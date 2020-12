Uomini e donne, Roberta a Riccardo: “O me o un’altra” (Video) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Uomini e donne è andato in onda anche questo pomeriggio su Canale 5. L’appuntamento è iniziato con Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua i quali, al centro dello studio, hanno raccontato di essersi rivisti e di aver passato dei momenti di passione insieme. Subito dopo è successo un patatrac, nel momento in cui il cavaliere ha accettato di conoscere una nuova dama. Da qui l’ultimatum di Roberta a Riccardo. Roberta ci ricasca con Riccardo A dispetto di quanto dichiarato la volta precedente, i due hanno deciso di riprovare. Ecco il loro racconto. "Abbiamo pensato che fosse giusto riprovare…" Un nuovo inizio tra Roberta e Riccardo, come andrà? #Uominiedonne pic.twitter.com/5QBAmqhxpC — ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 dicembre 2020)è andato in onda anche questo pomeriggio su Canale 5. L’appuntamento è iniziato conGuarnieri eDi Padua i quali, al centro dello studio, hanno raccontato di essersi rivisti e di aver passato dei momenti di passione insieme. Subito dopo è successo un patatrac, nel momento in cui il cavaliere ha accettato di conoscere una nuova dama. Da qui l’ultimatum dici ricasca conA dispetto di quanto dichiarato la volta precedente, i due hanno deciso di riprovare. Ecco il loro racconto. "Abbiamo pensato che fosse giusto riprovare…" Un nuovo inizio tra, come andrà? #pic.twitter.com/5QBAmqhxpC — ...

