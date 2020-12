Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gianluca Lascia il Trono! (Di lunedì 21 dicembre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gianluca decide di Lasciare il trono perché non è riuscito ad innamorarsi, mentre Riccardo e Roberta tornano a litigare per via dell’esclusiva… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne si è parlato della relazione tra Roberta e Riccardo, che sta continuando ad avere problemi, ma anche di Gianluca che ha preso una decisione drastica sul suo percorso. Ecco che cosa è successo nel dettaglio Oggi a Uomini e Donne. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: nuovo scontro tra Riccardo e Roberta! La Puntata si apre con Roberta e Riccardo e con un riassunto di quanto ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 21 dicembre 2020)didecide dire il trono perché non è riuscito ad innamorarsi, mentre Riccardo e Roberta tornano a litigare per via dell’esclusiva… Nellaquotidiana disi è parlato della relazione tra Roberta e Riccardo, che sta continuando ad avere problemi, ma anche diche ha preso una decisione drastica sul suo percorso. Ecco che cosa è successo nel dettagliodi: nuovo scontro tra Riccardo e Roberta! Lasi apre con Roberta e Riccardo e con un riassunto di quanto ...

franzrusso : «Appena arrivati nel campo di Auschwitz, ci hanno divisi, uomini e donne. Mi stavo unendo al mio gruppo, ma mia mam… - virginiaraggi : Sono stata al deposito Atac di Portonaccio per augurare ai dipendenti e alle loro famiglie un buon Natale. Autisti… - trash_italiano : Qui per dirti che Uomini e Donne non è ancora entrato in pausa e andrà in onda anche oggi. - marina_estati : #GFVIP A Giulia come alle DONNE che come lei NON si sono sentite all'ALTEZZA dei loro UOMINI vorrei dire che forse… - LavaClaudio : RT @virginiaraggi: Sono stata al deposito Atac di Portonaccio per augurare ai dipendenti e alle loro famiglie un buon Natale. Autisti e ope… -