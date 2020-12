Una proposta che non può rifiutare: la Cina propone (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Cina si è sbilanciata: “Una proposta che non può rifiutare” detta alla Don Vito Corleone. Il colosso asiatico è deciso a strappare un accordo all’Europa con un’offerta che stupisce. L’obiettivo è allontanare l’Europa dagli USA, vista l’incerta sua posizione internazionale dopo l’amministrazione Trump. Una proposta che non puó rifiutare davvero? La Cina vuole porre Leggi su periodicodaily (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lasi è sbilanciata: “Unache non può” detta alla Don Vito Corleone. Il colosso asiatico è deciso a strappare un accordo all’Europa con un’offerta che stupisce. L’obiettivo è allontanare l’Europa dagli USA, vista l’incerta sua posizione internazionale dopo l’amministrazione Trump. Unache non puódavvero? Lavuole porre

CarloCalenda : Ho offerto a Zingaretti di lavorare insieme su una proposta di RF seria e priva di slogan, anche usando il lavoro f… - ItaliaViva : 'Una prima vittoria per i lavoratori fragili: entra in legge di Bilancio la nostra proposta di prolungare per I lav… - SkyTG24 : Il governo di San Marino sta ragionando sulla proposta e prenderà in breve tempo una decisione:… - clapr71 : RT @saraosalvatore: Una proposta per il governo! Non manteniamo gli afroislamici ed i 5 miliarfi di ridparmio li giriamo tutti a bar e rist… - IlContiAndrea : Super diretta con @elisatoffoli tra tour, lavoratori dello spettacolo, il nuovo doppio album, il rap e una proposta… -

Ultime Notizie dalla rete : Una proposta Giornata Internazionale della Solidarietà Umana. Una proposta dal CNDDU Orizzonte Scuola Respinta la proposta di trivellazione dell’Artico avvallata da Trump

La corte di Giustizia degli Stati Uniti ha respinto il progetto Liberty di Hilcorp in Alaska colpevole di violare la legge federale, ignorando i ...

Elezioni 2021, Corona dice sì all’invito di ‘Radici’: ‘Fronte comune delle associazioni e dei movimenti civici’

“Valentino Soreca, dell’associazione Radici, propone ai movimenti civici di creare un vasto fronte unitario per le prossime elezioni comunali per uscire dal pantano delle solite oscure trattative tra ...

La corte di Giustizia degli Stati Uniti ha respinto il progetto Liberty di Hilcorp in Alaska colpevole di violare la legge federale, ignorando i ...“Valentino Soreca, dell’associazione Radici, propone ai movimenti civici di creare un vasto fronte unitario per le prossime elezioni comunali per uscire dal pantano delle solite oscure trattative tra ...