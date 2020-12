Tre colpi di pistola in aria sparati da un'auto in corsa. Perquisita una coppia, denunciata per il possesso di manganelli (Di lunedì 21 dicembre 2020) FALCONARA - Sono sospettati di aver sparato tre colpi in aria da un'auto in corsa, percorrendo via Flaminia dalle parti della stazione. Pistole e munizioni in casa non ne avevano, ma la coppia di ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 21 dicembre 2020) FALCONARA - Sono sospettati di aver sparato treinda un'in, percorrendo via Flaminia dalle parti della stazione. Pistole e munizioni in casa non ne avevano, ma ladi ...

Falconara: spari dall'alto in corsa

Attorno alle 20 sono stati sentiti almeno tre colpi, simili a quelli sparati da una pistola. Un cittadino ha chiamato il 112 parlando di una vettura, una Alfa 159, dalla quale sono partiti i colpi.

