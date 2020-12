Trame Beautiful dal 21 al 27 dicembre 2020, fuoco e fiamme tra Ridge e Brooke (Di lunedì 21 dicembre 2020) Brooke e Ridge discuteranno in molteplici occasioni e per diversi motivi, tant’è che decideranno di allontanarsi e restare separati. Ma come andranno a finire le cose tra marito e moglie? Le anticipazioni di Beautiful dal 21 al 27 dicembre 2020, mostreranno numerosi colpi di scena e situazioni improbabili che potrebbero capovolgere le sorti di numerosi personaggi della soap opera. Beautiful Trame puntate italiane, Brooke e Hope inscenano una lite contro le Fulton Wyatt e Sally discuteranno in merito al gesto di Flo. La Spectra apparirà turbata dal suo comportamento, in quanto teme che lo Spencer possa riavvicinarsi a lei, ma il ragazzo cercherà di tranquillizzarla. Intanto, in ospedale verrà inscenata una discussione tra Brooke, Hope e ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 21 dicembre 2020)discuteranno in molteplici occasioni e per diversi motivi, tant’è che decideranno di allontanarsi e restare separati. Ma come andranno a finire le cose tra marito e moglie? Le anticipazioni didal 21 al 27, mostreranno numerosi colpi di scena e situazioni improbabili che potrebbero capovolgere le sorti di numerosi personaggi della soap opera.puntate italiane,e Hope inscenano una lite contro le Fulton Wyatt e Sally discuteranno in merito al gesto di Flo. La Spectra apparirà turbata dal suo comportamento, in quanto teme che lo Spencer possa riavvicinarsi a lei, ma il ragazzo cercherà di tranquillizzarla. Intanto, in ospedale verrà inscenata una discussione tra, Hope e ...

