Spaccio di sostanza stupefacente: controlli sul territorio di Roma (Di lunedì 21 dicembre 2020) Gli agenti hanno inoltre dato esecuzione al provvedimento restrittivo per l’espiazione della pena di 6 anni, 11 mesi e 29 giorni di reclusione nei confronti di L. A. un italiano di 73 anni per il reato di Spaccio di sostanza stupefacente. Sempre i poliziotti del VI Distretto Casilino con l’ausilio delle unità cinofile ed in particolare del fiuto del pastore Tedesco “Nelly” hanno arrestato 2 cittadini italiani M. R. di 55 anni e sua moglie C. M. P. di 63 anni poiché resisi responsabili in concorso di detenzione ai fini di Spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di 49,66 grammi di cocaina, 50 grammi di mannitolo utilizzato per la preparazione dello stupefacente in dosi, di un bilancino elettronico di precisione funzionante e materiale per il confezionamento, il tutto rinvenuto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 dicembre 2020) Gli agenti hanno inoltre dato esecuzione al provvedimento restrittivo per l’espiazione della pena di 6 anni, 11 mesi e 29 giorni di reclusione nei confronti di L. A. un italiano di 73 anni per il reato didi. Sempre i poliziotti del VI Distretto Casilino con l’ausilio delle unità cinofile ed in particolare del fiuto del pastore Tedesco “Nelly” hanno arrestato 2 cittadini italiani M. R. di 55 anni e sua moglie C. M. P. di 63 anni poiché resisi responsabili in concorso di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di 49,66 grammi di cocaina, 50 grammi di mannitolo utilizzato per la preparazione delloin dosi, di un bilancino elettronico di precisione funzionante e materiale per il confezionamento, il tutto rinvenuto ...

italiaserait : Spaccio di sostanza stupefacente: controlli sul territorio di Roma - AaronFlynnfake : @jennierealfake @keylaJordanfk @AnneLH_ aspettate io spaccio, ho una sostanza che tra le altre cose funziona come sonnifero... usiamola - TeleradioNews : Nella tarda serata di venerdì 18 dicembre, in Sant’Arpino, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arre… - franbar71 : style=-font-family: tahoma; font-size: 11pt; text-align: justify;-->Questa mattina gli agenti della Polizia di Stat… - Fen_church : @lorca1973 @f_ronchetti Non è così. Uso terapeutico è ormai scienza. Io non uso nessuna sostanza. Ma il costo del p… -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio sostanza Roma. La Polizia di Stato ancora in campo per combattere la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti: 16 le persone arrestate tra cui un minore. Questure sul web San Nicola la Strada, ghanese 21enne arrestato in flagranza per spaccio di droga

SAN NICOLA LA STRADA (Caserta) - Decorsa notte, in San Nicola La Strada, i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Caserta hanno tratto in arresto, per il reato di spaccio di sostanza ...

Spaccio di sostanza stupefacente: controlli sul territorio di Roma

Gli agenti hanno inoltre dato esecuzione al provvedimento restrittivo per l’espiazione della pena di 6 anni, 11 mesi e 29 giorni di reclusione nei confronti di L. A. un italiano di 73 anni per il reat ...

SAN NICOLA LA STRADA (Caserta) - Decorsa notte, in San Nicola La Strada, i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Caserta hanno tratto in arresto, per il reato di spaccio di sostanza ...Gli agenti hanno inoltre dato esecuzione al provvedimento restrittivo per l’espiazione della pena di 6 anni, 11 mesi e 29 giorni di reclusione nei confronti di L. A. un italiano di 73 anni per il reat ...