Serie C, Casertana in campo con due positivi al Covid (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo aver giocato in nove nel match di ieri contro la Viterbese, emergono cattive notizie rispetto alla situazione della Casertana. Ieri in campo sono scesi due calciatori febbricitanti e in attesa del risultato del tampone, rivelatosi poi positivi. Una nota del club ha infatti specificato l'imprudenza del comportamento della Lega Pro rispetto alla tutela della salute dei calciatori. Con un focolaio attivo e ben 15 calciatori positivi nella rosa, la Lega era già ampiamente a conoscenza del pericolo. Ciononostante, la partita si è giocata e adesso i rischi sono elevati: ecco la nota del club. La nota della Casertana Ecco l'immagine in evidenza sul sito ufficiale della Casertana (https://www.Casertanafc.it/press/post/abbiamo-perso-tutti)Ecco la nota pubblicata ...

