Sci alpino, infortunio più grave del previsto per Nicole Schmidhofer. Si teme per la carriera dell'austriaca (Di lunedì 21 dicembre 2020) Riavvolgendo il nastro, le prime delle due discese femminili sulla Oreiller-Killy di Val d'Isère, prova della Coppa del mondo di sci alpino femminile, avevano riservato diverse emozioni, di cui alcune non proprio piacevoli. In primis, la vittoria è andata alla svizzera Corinne Suter (detentrice del trofeo di specialità) che si era imposta davanti a una convincente Sofia Goggia, campionessa olimpica della libera, e alla statunitense Breezy Johnson (la migliore nelle prove). Tuttavia, la discesa in questione era stata anche quella della grande paura: ben cinque atlete cadute (tra queste anche Federica Brignone) nello stesso punto e tra queste l'austriaca Nicole Schmidhofer ha avuto la peggio. Dopo aver perso il controllo degli sci e della direzione, ha impattato con violenza contro le protezioni, sfondando prima il telone e poi le reti.

