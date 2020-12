Psa e Fca, l’Europa dice sì. Nasce Stellantis (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nasce il quarto gruppo automobilistico mondiale, Stellantis. La Commissione europea ha infatti dato il via libera alla fusione tra Fiat Chrysler e Peugeot. A renderlo noto è stato l’esecutivo Ue, spiegando che l’approvazione è subordinata al pieno rispetto di un pacchetto di impegni offerto dalle società. Le “condizioni” poste da Bruxelles riguardano in particolare l’aumento della produzione di veicoli commerciali leggeri in cooperazione tra Psa e Toyota e l’agevolazione dell’accesso dei concorrenti alle reti di riparazione e manutenzione di Psa e Fca. La combinazione di questi gli impegni, secondo l’Antitrust Ue, consente il mantenimento di una concorrenza effettiva sul mercato e risponde quindi pienamente a tutte le preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza. A seguito della sua indagine approfondita, in cui ha raccolto ampie ... Leggi su formiche (Di lunedì 21 dicembre 2020)il quarto gruppo automobilistico mondiale,. La Commissione europea ha infatti dato il via libera alla fusione tra Fiat Chrysler e Peugeot. A renderlo noto è stato l’esecutivo Ue, spiegando che l’approvazione è subordinata al pieno rispetto di un pacchetto di impegni offerto dalle società. Le “condizioni” poste da Bruxelles riguardano in particolare l’aumento della produzione di veicoli commerciali leggeri in cooperazione tra Psa e Toyota e l’agevolazione dell’accesso dei concorrenti alle reti di riparazione e manutenzione di Psa e Fca. La combinazione di questi gli impegni, secondo l’Antitrust Ue, consente il mantenimento di una concorrenza effettiva sul mercato e risponde quindi pienamente a tutte le preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza. A seguito della sua indagine approfondita, in cui ha raccolto ampie ...

