Microsoft: in lavorazione processori ARM proprietari per Azure

Secondo quanto riporta Bloomberg, Microsoft sta lavorando a dei processori proprietari ARM, per migliorare l'efficienza dei suoi server Azure Come riporta la testata Bloomberg, Microsoft starebbe lavorando ad un processore proprietario con architettura ARM per i suoi server Azure, come già fatto da Amazon per i suoi data center. L'obiettivo è migliorare innanzitutto l'efficienza, per ridurre i consumi energetici e l'impatto sull'ambiente. Non è da escludere però anche un miglioramento nelle prestazioni, e dei processori proprietari potrebbero arrivare anche sulla gamma Surface.

