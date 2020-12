Live-Non è la d’Urso: Selvaggia Roma rivede il suo papà, cos’è successo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un momento carico di emozione per Selvaggia Roma a Live-Non è la d’Urso: la giovane ha rivisto il suo papà dopo quanto raccontato nella casa del GF Vip, cos’è successo (fonte screenshot video)La dolce Selvaggia Roma è stata una concorrente del GF Vip per poche settimane, eppure ha sicuramente lasciato il segno. Vitale, simpatica e sensibile, la giovane influencer ha emozionato il pubblico con la sua storia. In particolare, Selvaggia Roma è riuscita ad aprirsi nella casa più spiata d’Italia e ha rivelato il dolore per l’assenza del padre nella sua vita. Un messaggio profondo, a cui è conseguita una rivelazione molte forte sul suo passato. A Live-Non è la d’Urso, ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un momento carico di emozione per-Non è la: la giovane ha rivisto il suodopo quanto raccontato nella casa del GF Vip,(fonte screenshot video)La dolceè stata una concorrente del GF Vip per poche settimane, eppure ha sicuramente lasciato il segno. Vitale, simpatica e sensibile, la giovane influencer ha emozionato il pubblico con la sua storia. In particolare,è riuscita ad aprirsi nella casa più spiata d’Italia e ha rivelato il dolore per l’assenza del padre nella sua vita. Un messaggio profondo, a cui è conseguita una rivelazione molte forte sul suo passato. A-Non è la, ...

