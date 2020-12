Libia | terminati gli interrogatori | i verbali dei pescatori 2

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 21 dicembre 2020) (Trapani) – Mentre Bernardo Salvo, il timoniere del peschereccio ‘Natalino’ ha raccontato agli inquirenti di essere stato picchiato. “Mi hanno dato schiaffi, pugni, ginocchiate”, ha detto ai carabinieri del Ros. Perché il “mio comandante Luciano Gancitano è scappato e non ha mai risposto alle mie chiamate via radio”. Lo stesso è accaduto a Gaspare Giacalone, anche lui è stato picchiato a sangue. Gli hanno dato pugni e schiaffi in viso. Anche il suo peschereccio, ‘Anna Madre’ è riuscito a scappare. E lui pr ‘punizione’ è stato picchiato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.