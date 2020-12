Il padre non li ha uccisi nel sonno ma a sangue freddo: hanno provato a fuggire (Di lunedì 21 dicembre 2020) La tragedia consumatasi a Sant’Ambrogio di Trebaseleghe, dove un padre ha consumato la sua follia uccidendo i figli. Erano innocenti Pietro e Francesca, due vittime senza macchia di un padre che voleva solo farla finita. Li ha uccisi con un coltello Alessandro Pontin, 49 anni, poi ha rivolto l’arma da taglio contro di se per terminare l’opera e smettere di soffrire. Un omicidio/suicidio quello avvenuto in provincia di Padova. Pietro e Francesca avevano solamente 13 e 15 anni, tutta una vita davanti a loro, vite spezzate da un padre che egoisticamente ha pensato solo a se stesso, a colmare un dolore troppo grande, ma in cui i piccoli non avevano colpe, “ne arte ne parte”. LEGGI ANCHE >>> E successo ancora! Uccide i figli giovanissimi e si toglie la vita LEGGI ANCHE >>> Gaia e ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 dicembre 2020) La tragedia consumatasi a Sant’Ambrogio di Trebaseleghe, dove unha consumato la sua follia uccidendo i figli. Erano innocenti Pietro e Francesca, due vittime senza macchia di unche voleva solo farla finita. Li hacon un coltello Alessandro Pontin, 49 anni, poi ha rivolto l’arma da taglio contro di se per terminare l’opera e smettere di soffrire. Un omicidio/suicidio quello avvenuto in provincia di Padova. Pietro e Francesca avevano solamente 13 e 15 anni, tutta una vita davanti a loro, vite spezzate da unche egoisticamente ha pensato solo a se stesso, a colmare un dolore troppo grande, ma in cui i piccoli non avevano colpe, “ne arte ne parte”. LEGGI ANCHE >>> E successo ancora! Uccide i figli giovanissimi e si toglie la vita LEGGI ANCHE >>> Gaia e ...

