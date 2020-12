Ema: via libera al vaccino Pfizer-BioNTech ai maggiori di 16 anni | E Bruxelles ne autorizza la vendita (Di lunedì 21 dicembre 2020) L' Agenzia europea del farmaco ha dato l'ok condizionale al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech . 'Potrà essere utilizzato a partire dai 16 anni di età', ha dichiarato la direttrice esecutiva dell'Ema, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 dicembre 2020) L' Agenzia europea del farmaco ha dato l'ok condizionale alanti-Covid. 'Potrà essere utilizzato a partire dai 16di età', ha dichiarato la direttrice esecutiva dell'Ema, ...

HuffPostItalia : Ema dà il via libera al vaccino Pfizer/BioNTech in Europa - davidefaraone : Adesso correre, correre! L'agenzia europea di controllo dei farmaci ha dato il via libera. Il vaccino per sconfigge… - RaiNews : Da #Ema via libera a vaccino Pfizer-Biontech. Notizia in aggiornamento su - Milli19751 : RT @lauraboldrini: Via libera di #EMA al #vaccino #PfizerBioNTech. Una luce di speranza. Finalmente. Il 27 dicembre anche in Italia ci sar… - LilianaArmato : RT @lauraboldrini: Via libera di #EMA al #vaccino #PfizerBioNTech. Una luce di speranza. Finalmente. Il 27 dicembre anche in Italia ci sar… -