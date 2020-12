Drammatico schianto sulla A4 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Marta Gori è morta a 27 anni in un terribile incidente, mentre tornava a Padova insieme al cagnolino per le vacanze di Natale. Incidente, Marta muore a 27 anni: stava tornando a casa per Natale su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 21 dicembre 2020) Marta Gori è morta a 27 anni in un terribile incidente, mentre tornava a Padova insieme al cagnolino per le vacanze di Natale. Incidente, Marta muore a 27 anni: stava tornando a casa per Natale su Notizie.it.

lavocedelne : Tragico incidente in A22, all’altezza di Mattarello: muore uno straniero - DarkLadyMouse : @UserQuidam @PaoloPe41607152 Cappotteremo come le cetonie... ?? Scusami non c'è niente da ridere (faremo uno schiant… -

Ultime Notizie dalla rete : Drammatico schianto Schianto in A4, Marta muore a 27 anni: stava tornando a Padova per le vacanze di Natale Fanpage.it Camionista centese muore dopo tre mesi di coma, fatali le ferite nello schianto sull'A13

Ieri a Pieve l’ultimo saluto al 49enne. Da dieci anni abitava a Ferrara con la compagna, lascia anche la figlia di sette anni ...

Padova – Tragico incidente sull’A4: muore giovane promessa del Volley Veneto

Drammatico schianto sabato sera lungo la A4, dove una giovane di 27 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli. Si tratta di Marta Gori, originaria di Padova ...

Ieri a Pieve l’ultimo saluto al 49enne. Da dieci anni abitava a Ferrara con la compagna, lascia anche la figlia di sette anni ...Drammatico schianto sabato sera lungo la A4, dove una giovane di 27 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli. Si tratta di Marta Gori, originaria di Padova ...