Divieto di spostamenti a partire da oggi fino al 6 gennaio | l’annuncio poco fa Ecco dove

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La Lombardia resta ancora per pochi giorni "zona gialla", secondo la classificazione messa a punto dal Dpcm dello scorso 3 novembre, poi confermata anche dal Dpcm del 3 dicembre. Ma da, lunedì 21 dicembre, scattano le ulteriori misure che sono state previste prima dal cosiddetto "decreto Natale" e poi sono confluite nel Dpcm del 3 dicembre: daal 62021, giorno dell'Epifania, sono vietati tutti glida una regione all'altra, qualunque sia il loro colore. Unche nei giorni scorsi ha spinto molte persone che vivono in Lombardia, ma magari sono originari di altre regioni d'Italia, aper raggiungere i loro cari per Natale. Non è stato un vero e proprio esodo, come d'altronde avveniva ogni anno...