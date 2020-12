(Di lunedì 21 dicembre 2020) Lesono, un’anziana trasportata all’ospedale dicon. «Mia madre adesso sta meglio, ma è ancora ricoverata all’ospedale San Giovanni di Dio di. Si sta riprendendo. Però non è la prima volta che succede. Dove abita mia madre le ambulanze non arrivano perché lesono». A dirlo all’AdnKronos è Tiziana Lazzaro, figlia di Anna, la donna di 86 anni che giovedì scorso, a Santa Severina (Kr), è statacondel marito., anzianaconL’anziana, infatti, si era sentita male, ma quanto i sanitari del 118, chiamati dal marito, sono arrivati a un chilometro di distanza ...

SecolodItalia1 : Crotone, strade troppo strette e l’ambulanza non passa. 86enne soccorsa con l’apecar - ilcirotano : Provincia di Crotone: Interventi sulle strade provinciali dopo l'alluvione del 21 e 22 novembre -… - Strill_it : Crotone – Interventi sulle strade provinciali dopo l’alluvione del 21 e 22 novembre - SColhado : RT @Ettore_Rosato: Immagini terribili dalla #Calabria dove il maltempo ha allagato e distrutto strade e case.Solidarietà ai cittadini di #C… - matteo4993 : @jdroad @titi_il Tutte le strade portano a Crotone (per sbaglio) -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone strade

La strada è troppo stretta per consentire l’arrivo dei soccorsi: una signora di 86 anni viene adagiata sull’apercar di proprietà del marito per poter essere trasportata successivamente sull’ambulanza.CROTONE - "Mia madre adesso sta meglio, ma è ancora ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Si sta riprendendo. Però non è la prima volta che succede. Dove abita mia madre le ambulanze ...