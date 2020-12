Clima | Cnr e Ca’ Foscari | “In ultima era glaciale rapida scomparsa ghiacci”

Leggi su dire

(Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – Gli improvvisi eventi di riscaldamento climatico nell’emisfero Nord, avvenuti durante l’ultima era glaciale, sono stati accompagnati da una egualmente rapida riduzione dell’estensione di ghiaccio marino nel Nord Atlantico. A sostenerlo e’ un lavoro sul paleoclima pubblicato sulla rivista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (Pnas) e realizzato da un team di ricerca internazionale di cui hanno fatto parte l’Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp) e l’Universita’ Ca’ Foscari Venezia, e coordinato dall’Universita’ di Bergen (Norvegia).