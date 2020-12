Chieti, esplosione in una ditta di fuochi d’artificio: tre morti (Di lunedì 21 dicembre 2020) esplosione in una ditta di fuochi d’artificio in provincia di Chieti: 3 vittime All’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio a Casalbordino, in provincia di Chieti si è verificato un grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di lunedì 21 dicembre. I morti già accertati sarebbero tre ma non si esclude che il numero possa aumentare. Sul posto il personale medico del 118 è intervenuto anche in elicottero. Per il rischio di ulteriori esplosioni la ferrovia adriatica è ferma tra Fossacesia il porto di Vasto così come il traffico risulta bloccato sulla Statale 16. Il sindaco di Casalbordino (Chieti) Filippo Marinucci ha confermato la morte di tre persone all’interno dello stabilimento ‘Esplodenti Sabino’ dove si ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 dicembre 2020)in unadiin provincia di: 3 vittime All’interno di una fabbrica dia Casalbordino, in provincia disi è verificato un grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di lunedì 21 dicembre. Igià accertati sarebbero tre ma non si esclude che il numero possa aumentare. Sul posto il personale medico del 118 è intervenuto anche in elicottero. Per il rischio di ulteriori esplosioni la ferrovia adriatica è ferma tra Fossacesia il porto di Vasto così come il traffico risulta bloccato sulla Statale 16. Il sindaco di Casalbordino () Filippo Marinucci ha confermato la morte di tre persone all’interno dello stabilimento ‘Esplodenti Sabino’ dove si ...

