Casalbordino esplosione in una fabbrica, tre morti: interrotta la ferrovia Adriatica (Di lunedì 21 dicembre 2020) Chieti, 21 dicembre 2020 . Una terribile esplosione è avvenuta oggi, intorno alle 15 del pomeriggio, in una fabbrica situata a Casalbordino. Secondo indiscrezioni, la deflagrazione ha causato la morte di tre persone. A confermare la terribile notizia il sindaco Filippo Marinucci, arrivato sul posto assieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri e al personale medico del 118 intervenuto anche in elicottero. «Potrebbe essere esplosa una casamatta. Al momento non possiamo avvicinarci», ha dichiarato preoccupato il primo cittadino all’Ansa. Bloccata nel frattempo la Statale 16 e la ferrovia tra Fossacesia e il porto di Vasto. leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 10.872 contagi e 415 morti Secondo alcune agenzie le tre vittime erano tutte vicine, nella stessa area dell’azienda. Non ci ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Chieti, 21 dicembre 2020 . Una terribileè avvenuta oggi, intorno alle 15 del pomeriggio, in unasituata a. Secondo indiscrezioni, la deflagrazione ha causato la morte di tre persone. A confermare la terribile notizia il sindaco Filippo Marinucci, arrivato sul posto assieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri e al personale medico del 118 intervenuto anche in elicottero. «Potrebbe essere esplosa una casamatta. Al momento non possiamo avvicinarci», ha dichiarato preoccupato il primo cittadino all’Ansa. Bloccata nel frattempo la Statale 16 e latra Fossacesia e il porto di Vasto. leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 10.872 contagi e 415Secondo alcune agenzie le tre vittime erano tutte vicine, nella stessa area dell’azienda. Non ci ...

