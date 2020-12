The Mandalorian 2, Mark Hamill sul finale: "È stato un miracolo" (Di domenica 20 dicembre 2020) Mark Hamill commenta su Twitter gli eventi del finale di The Mandalorian 2, definendo un miracolo il fatto che nulla sia trapelato in anticipo alla messa in onda: attenzione, seguono spoiler. Lo definisce un miracolo, Mark Hamill, il fatto che - occhio agli - nel finale di The Mandalorian 2 la sua apparizione non sia stata sbandierata ai quattro venti. E in effetti, è difficile dargli torto. Se pensavate che Baby Yoda - pardon, Grogu - fosse stata la sorpresa del secolo in The Mandalorian, il season finale della seconda stagione potrebbe avervi fatto ricredere. Nel sedicesimo capitolo - che potete vedere in streaming su Disney+ - assistiamo infatti a un cameo di Mark ... Leggi su movieplayer (Di domenica 20 dicembre 2020)commenta su Twitter gli eventi deldi The2, definendo unil fatto che nulla sia trapelato in anticipo alla messa in onda: attenzione, seguono spoiler. Lo definisce un, il fatto che - occhio agli - neldi The2 la sua apparizione non sia stata sbandierata ai quattro venti. E in effetti, è difficile dargli torto. Se pensavate che Baby Yoda - pardon, Grogu - fosse stata la sorpresa del secolo in The, il seasondella seconda stagione potrebbe avervi fatto ricredere. Nel sedicesimo capitolo - che potete vedere in streaming su Disney+ - assistiamo infatti a un cameo di...

