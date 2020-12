Sfida matematica: posiziona i numeri all’interno della piramide seguendo lo schema (quasi impossibile) (Di domenica 20 dicembre 2020) Volete provare a risolvere questa difficilissima Sfida matematica?Questa può sembrare facile, ma vi assicuriamo che non lo è affatto! Tutto quello che vi è richiesto è che i numeri scritti in alto, siano posizionati sui vari punti bianchi del triangolo, in modo che ogni lato della figura dia come risultato il 10. Queste sfide sembrano trovare moltissimo pubblico in rete, dato che molte persone vogliono mettere alla prova le loro abilità intuitive e matematiche. Questi “indovinelli” vengono sviluppati proprio per mettere in difficoltà le persone e costringerle ad utilizzare il loro ingegno. Come avrete capito, non è facilissimo riuscire a far sì che tutti i lati diano come risultato il 10 e bisogna scervellarsi un po’ per ottenere la soluzione. Molte persone hanno finito per arrendersi e cercare la ... Leggi su virali.video (Di domenica 20 dicembre 2020) Volete provare a risolvere questa difficilissima?Questa può sembrare facile, ma vi assicuriamo che non lo è affatto! Tutto quello che vi è richiesto è che iscritti in alto, sianoti sui vari punti bianchi del triangolo, in modo che ogni latofigura dia come risultato il 10. Queste sfide sembrano trovare moltissimo pubblico in rete, dato che molte persone vogliono mettere alla prova le loro abilità intuitive e matematiche. Questi “indovinelli” vengono sviluppati proprio per mettere in difficoltà le persone e costringerle ad utilizzare il loro ingegno. Come avrete capito, non è facilissimo riuscire a far sì che tutti i lati diano come risultato il 10 e bisogna scervellarsi un po’ per ottenere la soluzione. Molte persone hanno finito per arrendersi e cercare la ...

vlavivlava : I compiti in classe che più mi piacevano al liceo erano quelli di matematica: li prendevo come una sfida e avevo l'adrenalina per due ore - mauro_gianca : RT @JacopoFortino: Un incontro speciale in collaborazione con il Gruppo Editoriale La Scuola SEI: una matematica specializzata si confronta… - Fillidemazz : RT @JacopoFortino: Un incontro speciale in collaborazione con il Gruppo Editoriale La Scuola SEI: una matematica specializzata si confronta… - jooliafoto : RT @JacopoFortino: Un incontro speciale in collaborazione con il Gruppo Editoriale La Scuola SEI: una matematica specializzata si confronta… - deborastracqua : RT @JacopoFortino: Un incontro speciale in collaborazione con il Gruppo Editoriale La Scuola SEI: una matematica specializzata si confronta… -