Psg, per rinnovare contratto a Mbappé si… ‘tagliano’ due calciatori (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Paris Saint-Germain disposto a tutto pur di rinnovare il contratto di Kylian Mbappé e tenerselo stretto evitando, dunque, il potenziale assalot delle big d'Europa, Real Madrid su tutte. Secondo quanto afferma AS, che cita L'Equipe, il club parigino potrebbe arrivare a sacrificare ben due calciatori pur di trovare le finanze per aumentare l'offerta contrattuale a l'enfant prodige.La dirigenza parigina, a causa delle forti conseguenze dovute alla pandemia di Covid-19, deve provare a trovare le risorse economiche per presentare al suo gioiello un'offerta congrua alle sue richieste. Ecco perché, da quanto si apprende, l'ultima idea sarebbe quella di lasciar partire già a gennaio due big. Sarebbero Julian Draxler e Leandro Paredes le vittime prescelte per permettere a Mbappé di prolungare il proprio ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Paris Saint-Germain disposto a tutto pur diildi Kyliane tenerselo stretto evitando, dunque, il potenziale assalot delle big d'Europa, Real Madrid su tutte. Secondo quanto afferma AS, che cita L'Equipe, il club parigino potrebbe arrivare a sacrificare ben duepur di trovare le finanze per aumentare l'offerta contrattuale a l'enfant prodige.La dirigenza parigina, a causa delle forti conseguenze dovute alla pandemia di Covid-19, deve provare a trovare le risorse economiche per presentare al suo gioiello un'offerta congrua alle sue richieste. Ecco perché, da quanto si apprende, l'ultima idea sarebbe quella di lasciar partire già a gennaio due big. Sarebbero Julian Draxler e Leandro Paredes le vittime prescelte per permettere adi prolungare il proprio ...

Il Paris Saint-Germain disposto a tutto pur di rinnovare il contratto di Kylian Mbappé e tenerselo stretto evitando, dunque, il potenziale assalot delle big d’Europa, Real Madrid su tutte. Secondo qua ...

Il Paris Saint-Germain disposto a tutto pur di rinnovare il contratto di Kylian Mbappé e tenerselo stretto evitando, dunque, il potenziale assalot delle big d'Europa, Real Madrid su tutte. Secondo qua ...