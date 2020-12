Nuovo attacco di Iv: «La fiducia in Conte non c’è più, l’ha sciupata. Per noi può anche finire qui» (Di domenica 20 dicembre 2020) «Ad oggi non c’è più la fiducia tra la maggioranza e il premier. Conte l’ha sciupata. La fiducia non c’è più e non solo con noi. Infatti noi diciamo cose che dicono tanti altri partner di maggioranza. Bisogna ricostruirla se si vuole andare avanti». Parole durissime, quelle di Ettore Rosato, vicepresidente Camera e coordinatore di Italia Viva. È ospite di Agenda su Skytg24. «Questo problema o lo risolve il premier o per noi questo governo è finito. Le dimissioni delle ministre Iv non le ha pronte Renzi, le hanno pronte le nostre ministre». Dito puntato contro Conte «anche i ministri M5S non hanno apprezzato che alle 2 di notte ci sia arrivata la suddivisione di 209 mld, senza discuterne con nessuno, secretando progetti». Così Rosato prosegue rispondendo alla ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 dicembre 2020) «Ad oggi non c’è più latra la maggioranza e il premier.. Lanon c’è più e non solo con noi. Infatti noi diciamo cose che dicono tanti altri partner di maggioranza. Bisogna ricostruirla se si vuole andare avanti». Parole durissime, quelle di Ettore Rosato, vicepresidente Camera e coordinatore di Italia Viva. È ospite di Agenda su Skytg24. «Questo problema o lo risolve il premier o per noi questo governo è finito. Le dimissioni delle ministre Iv non le ha pronte Renzi, le hanno pronte le nostre ministre». Dito puntato controi ministri M5S non hanno apprezzato che alle 2 di notte ci sia arrivata la suddivisione di 209 mld, senza discuterne con nessuno, secretando progetti». Così Rosato prosegue rispondendo alla ...

