Mutazione Covid-19 | l’Oms in “stretto contatto” con il Regno Unito

In un tweet l'Organizzazione mondiale della Sanità annuncia di essere vicina alle autorità britanniche dopo la scoperta di una variante del virus con una trasmissibilità maggiore. "Condivideremo informazioni con gli Stati membri" L'Organizzazione mondiale della Sanità ha annunciato in un tweet di essere in "stretto contatto" con le autorità del Regno Unito dopo la scoperta di una variante del virus.

Lo ha detto il professore Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità e componente del Comitato tecnico scientifico, al Corriere della Sera. 'Noi sappiamo che il virus può essere f ...

Mutazioni Covid, cosa sappiamo?

A volte, però, ne “azzecca” una variante più forte e aggressiva di quella pre-mutazione. “Non ci sono prove chiare che la nuova variante del coronavirus – che è stata rilevata nel sud-est ...

