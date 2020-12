Morgan non smette di parlare: “Quel bugiardo Bugo sul palco da solo e noi l’abbiamo in c*lo”. Il lungo sfogo (Di domenica 20 dicembre 2020) Da giorni vanno avanti gli attacchi di Morgan ad Amadeus. Tanto che ieri, in un post, il cantautore faceva riferimento ai gendarmi (vie legali, con tutta probabilità) e al fatto di dover togliere dai social quanto scritto su Sanremo e sul conduttore (offese comprese). E proprio a poche ore dalla risposta di Amadeus sulle pagine di Libero (“Non gli ho promesso un posto dei 26 big, gli ho solo detto di mandare, se ce l’aveva, un brano da sottopormi. A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival”), arriva un nuovo sfogo di Marco Castoldi. Stavolta si tratta di una risposta a un suo ex allievo nella scuola di Maria De Filippi, Mike Bird, Michele Merlo. Il ragazzo ha scritto all’ex coach “ti voglio bene” e Morgan? Una risposta poi rimossa che niente aveva di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Da giorni vanno avanti gli attacchi diad Amadeus. Tanto che ieri, in un post, il cantautore faceva riferimento ai gendarmi (vie legali, con tutta probabilità) e al fatto di dover togliere dai social quanto scritto su Sanremo e sul conduttore (offese comprese). E proprio a poche ore dalla risposta di Amadeus sulle pagine di Libero (“Non gli ho promesso un posto dei 26 big, gli hodetto di mandare, se ce l’aveva, un brano da sottopormi. A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival”), arriva un nuovodi Marco Castoldi. Stavolta si tratta di una risposta a un suo ex allievo nella scuola di Maria De Filippi, Mike Bird, Michele Merlo. Il ragazzo ha scritto all’ex coach “ti voglio bene” e? Una risposta poi rimossa che niente aveva di ...

