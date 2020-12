Manovra | Prestigiacomo | ' rinvio sugar tax vittoria Fi | ora cancellarla'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - “L'approvazione dell'emendamento a mia firma, sostenuto da Italia Viva e da tutto il centrodestra, che rinvia latax al gennaio 2022 è unadel buon senso e della ragionevolezza contro una tassa ideologica che danneggia un intero settore e non produce alcun gettito significativo. Il primo passo è stato compiuto, tuttavia Forza Italia non arretrerà e nei prossimi provvedimenti economici si adopererà affinché le due misure falsamente ecologiste,tax e plastic tax, vengano definitivamente cancellate dal nostro ordinamento”. Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia, Stefania, vice presidente della Commissione bilancio di Montecitorio.