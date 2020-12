L'ex Milan Bertolacci verso il Karagumruk di Borini e Biglia (Di domenica 20 dicembre 2020) Andrea Bertolacci è vicino all'accordo con il Karagumruk. Il centrocampista classe 1991 svincolato, ex Milan e Roma, ultima esperienza con la Samp , sta definendo gli ultimi dettagli e già in giornata ... Leggi su gazzetta (Di domenica 20 dicembre 2020) Andreaè vicino all'accordo con il. Il centrocampista classe 1991 svincolato, exe Roma, ultima esperienza con la Samp , sta definendo gli ultimi dettagli e già in giornata ...

morenoAlmare : RT @Gazzetta_it: #Bertolacci verso la #Turchia: vicino al #Karagumruk degli ex milanisti #Borini e #Biglia #calciomercato - Gazzetta_it : #Bertolacci verso la #Turchia: vicino al #Karagumruk degli ex milanisti #Borini e #Biglia #calciomercato - MilanLiveIT : Tre ex calciatori del #Milan si ritrovano in Turchia Che colpi del neopromosso #Karagümrük - buonamiz : @elparon1899 @milanista81 @Tru_Visioner Se trovo #Leao gli faccio male come ai tempi di #Niang e #Bertolacci. Che o… - UmbeRoma : @FMCROfficial Nesta Boban Montella Sheva rig.juve Sheva Bertolacci Inter Milan rit.sem/fin Boo? -