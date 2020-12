“Ho fatto l’attore” | l’annuncio del leader dei Negramaro Con una capigliatura che non convince i fan

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 20 dicembre 2020) ‘Tutti per 1 – 1 per tutti’ di Giovanni Veronesi ha tutto per essere il fenomeno di questo Natale. Dal 25 dicembre on demand su Sky, ché andare in sala è impossibile in questa fase storica, ‘Tutti per 1 – 1 per tutti’ ha un cast importante (come d’altra parte il prequele ‘Moschettieri del re – La penultima missione’, uscito nel dicembre del 2018) e per di più sarà disponibile a casa propria, proprio per la succitata contingenza sanitaria. I tre moschettieri saranno (ancora) Piefrancesco Favino, Valerio Mastrandrea e Rocco Papaleo e gli altri componenti del cast sono nomi del calibro di Margherita Buy, Anna Ferzetti, Guido Caprino e Giulio Scarpati. E, per aumentare la nazional-popolarità, sono annunciati cameo di personaggi esterni al mondo del cinema. IlQuotidiano scrive di Adriano Panatta, il cantante deiGiuliano ...