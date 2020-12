Giorni gialli, arancioni e rossi: chi resta aperto e chi no. Ecco come regolarsi con divieti e colori (Di domenica 20 dicembre 2020) Saltando dalla zona gialla a quella arancione e infine alla rossa, il passo è breve ma le regole cambiano drasticamente. Soprattutto per quanto riguarda il calendario di apertura dei negozi e delle ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 20 dicembre 2020) Saltando dalla zona gialla a quella arancione e infine alla rossa, il passo è breve ma le regole cambiano drasticamente. Soprattutto per quanto riguarda il calendario di apertura dei negozi e delle ...

AnnaM75 : RT @Miti_Vigliero: Anzi temo che grazie a questi giorni gialli e deroghe inconsulte, gli 'assembramenti' al chiuso saranno molti di più; pe… - bon1z : RT @tartarugavale: @bon1z Dipende: giorni gialli=peperone giallo; giorni rossi=peperone rosso; giorni arancioni=mezzo giallo e mezzo rosso. - tartarugavale : @bon1z Dipende: giorni gialli=peperone giallo; giorni rossi=peperone rosso; giorni arancioni=mezzo giallo e mezzo rosso. - 6persone : Ricapitolando: nei giorni gialli berremo birra, in quelli rossi negroni e in quelli arancioni spritz - mnerattini : 3 giorni gialli. Poi rossi per natale e santo Stefano... 2 giorni arancioni prima che dall'ultimo dell'anno fino a… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorni gialli Decreto di Natale: giorni gialli, arancioni e rossi. Ecco la MAPPA delle feste e quello che si può fare IlGiunco.net Spariscono al cimitero le statue sulle tombe degli eroi dell’aereonautica

Tombe trafugate a Sesto e Baveno. In entrambi i casi i monumenti ricordavano personaggi di spicco della storia aeronautica ...

"Follia le aperture a intermittenza"

Ne parliamo con Massimo Peri, titolare di Guidi in Corso Italia e dirigente Confcommercio. Cosa vi aspettate questi giorni in zona gialla? "L’unica cosa buona è che riusciremo ad avere i nostri ...

Tombe trafugate a Sesto e Baveno. In entrambi i casi i monumenti ricordavano personaggi di spicco della storia aeronautica ...Ne parliamo con Massimo Peri, titolare di Guidi in Corso Italia e dirigente Confcommercio. Cosa vi aspettate questi giorni in zona gialla? "L’unica cosa buona è che riusciremo ad avere i nostri ...