Erminio Sinni è il vincitore di The Voice Senior (Di lunedì 21 dicembre 2020) Erminio Sinni Erminio Sinni si aggiudica la vittoria della prima edizione di The Voice Senior. La sua ultima esibizione finale con A mano A mano ha colpito il pubblico che ha scelto di premiarlo e farlo vincere, dopo un percorso in queste puntate di tutto rispetto, affiancato da Loredana Bertè che è stata la sua coach. Erminio è stato premiato direttamente dal direttore di Rai 1, Stefano Coletta che, oltre a consegnare il premio, ha voluto ringraziare Antonella, il pubblico e tutto il cast di questa prima edizione di The Voice Senior: "Non è mai troppo tardi per un'infanzia felice e voi lo avete dimostrato. Grazie a te Erminio, grazie al vostro straordinario talento e grazie ad Antonella".

