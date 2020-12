Covid, quarantena per chi arriva in aereo a Napoli dal Regno Unito (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’Unità di Crisi della Regione Campania ha disposto, con decorrenza immediata, controlli straordinari all’aeroporto di Capodichino a Napoli, “in attesa degli atti governativi relativi al divieto di ingresso in Italia di cittadini provenienti dal Regno Unito”. I passeggeri saranno sottoposti a controllo e scatterà in ogni caso la messa in quarantena “per impedire la possibile diffusione di una nuova variante del virus”. Le misure si applicano con effetto immediato. Controlli, autocertificazioni e documentazione sanitaria (solo per gli arrivi) regolari e fluidi. E’ questa la situazione nell’aeroporto di Capodichino a Napoli. Chi rientra dall’estero è infatti tenuto ad effettuare il tampone 48 ore prima di partire per l’Italia. Oggi sono stati 47 i voli ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– L’Unità di Crisi della Regione Campania ha disposto, con decorrenza immediata, controlli straordinari all’aeroporto di Capodichino a, “in attesa degli atti governativi relativi al divieto di ingresso in Italia di cittadini provenienti dal”. I passeggeri saranno sottoposti a controllo e scatterà in ogni caso la messa in“per impedire la possibile diffusione di una nuova variante del virus”. Le misure si applicano con effetto immediato. Controlli, autocertificazioni e documentazione sanitaria (solo per gli arrivi) regolari e fluidi. E’ questa la situazione nell’aeroporto di Capodichino a. Chi rientra dall’estero è infatti tenuto ad effettuare il tampone 48 ore prima di partire per l’Italia. Oggi sono stati 47 i voli ...

