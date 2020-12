Calcio: Hakimi, scudetto Inter? Pensiamo partita per partita (Di domenica 20 dicembre 2020) MILANO, 20 DIC - "scudetto? Dobbiamo pensare partita dopo partita, siamo focalizzati sulla partita seguente. E poi vediamo cosa accadrà in futuro". Lo ha detto l'esterno dell'Inter Achraf Hakimi, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 20 dicembre 2020) MILANO, 20 DIC - "? Dobbiamo pensaredopo, siamo focalizzati sullaseguente. E poi vediamo cosa accadrà in futuro". Lo ha detto l'esterno dell'Achraf, ...

Nel recupero il gol degli ospiti con Piccoli. Vincenzo D'Angelo. Trenta (punti in classifica), senza lode. Di buono c’è il risultato, la conferma dell’impatto importante di Sensi nelle rotazioni, il s ...

Inter-Spezia, Hakimi (Inter Tv): “Mi sto adattando al calcio italiano. Esultanza? Ve la spiego. Ora testa al Verona”

Ci ho messo un po’ ad adattarmi al calcio italiano e al gioco di mister Conte. E’ molto importante arrivare così a Natale, sarà importante fare bene anche contro il Verona. Entra a commentare la parti ...

