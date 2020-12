Si è spento a causa del Coronavirus il fondatore di Curva Minore

irma27552806 : RT @julalbx: Thread di Tommaso spento a causa della sua amicizia con Francesco - obvae_ : RT @julalbx: Thread di Tommaso spento a causa della sua amicizia con Francesco - FrancescaLupo15 : RT @debufred: A #Brescia gira voce che la causa della morte del patron di #Ciospo, Francesco, specialità romane, sia suicidio. I ristori n… - debufred : A #Brescia gira voce che la causa della morte del patron di #Ciospo, Francesco, specialità romane, sia suicidio. I… - Xenia_syssi : Raga ho capito tutto. Causa quarantena Maurizio probabilmente andava in bianco da troppi mesi, poi hanno anche spen… -

Ultime Notizie dalla rete : spento causa

La Sentinella del Canavese

Il mondo della musica è in lutto. Si è spento a 59 anni il musicista Lelio Giannetto a causa del Coronavirus. Si è spento nella notte a causa del Coronavirus il musicista Lelio Giannetto. L’uomo che ...“Nel ricorso presentato dall’Italia – spiega Picchi – si evidenziava che gli sforamenti erano circoscritti a certe zone e non interessavano quindi l’intero territorio nazionale. Ora il principio per c ...