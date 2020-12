Ricoverato in un reparto Covid di Empoli Iacopo Melio (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo l'annuncio della sua positività al Covid, Iacopo Melio annuncia in un post su Facebook di essere Ricoverato in ospedale a Empoli in un reparto specializzato. 'Da un anno che non vado in vacanza ... Leggi su globalist (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo l'annuncio della sua positività alannuncia in un post su Facebook di esserein ospedale ain unspecializzato. 'Da un anno che non vado in vacanza ...

globalistIT : - MascioliPaola : RT @Corriere: Iacopo Melio ricoverato in ospedale a Empoli per Covid: non è grave - annoupanoux : RT @Corriere: Iacopo Melio ricoverato in ospedale a Empoli per Covid: non è grave - Domitilla64ali1 : RT @Corriere: Iacopo Melio ricoverato in ospedale a Empoli per Covid: non è grave - Corriere : Iacopo Melio ricoverato in ospedale a Empoli per Covid: non è grave -

Ultime Notizie dalla rete : Ricoverato reparto Ricoverato in un reparto Covid di Empoli Iacopo Melio Globalist.it Ricoverato in un reparto Covid di Empoli Iacopo Melio

Dopo l’annuncio della sua positività al Covid, Iacopo Melio annuncia in un post su Facebook di essere ricoverato in ospedale a Empoli in un reparto specializzato. «Da un anno che non vado in vacanza p ...

Incidenti stradali: scontro a Gressan, 26enne in rianimazione

E' stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta una ventiseienne valdostana coinvolta in un incidente stradale tra tre auto avvenuto venerdì a Gress ...

Dopo l’annuncio della sua positività al Covid, Iacopo Melio annuncia in un post su Facebook di essere ricoverato in ospedale a Empoli in un reparto specializzato. «Da un anno che non vado in vacanza p ...E' stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta una ventiseienne valdostana coinvolta in un incidente stradale tra tre auto avvenuto venerdì a Gress ...