Parma Juventus streaming: dove vedere il match live, no Rojadirecta (Di sabato 19 dicembre 2020) Parma Juventus – match Day per gli uomini di Pirlo. Questa sera alle 20.45 al Tardini va in scena Parma-Juventus. Nella fila della Juventus si prospetta un corposo turnover, al terzo impegno settimanale. Buffon in porta, mentre Alex Sandro potrebbe riprendersi il suo posto sulla fascia sinistra. Con Danilo a destra e Cuadrado in panchina. Bentancur verso un posto in mezzo al campo, così come Kulusevski e Chiesa sulle due fasce di centrocampo. In attacco Morata con Cristiano Ronaldo: Dybala dà forfait, al pari di Arthur, Demiral e Chiellini. Parma Juventus le formazioni Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Inglese, Gervinho. Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, ...

