Paolo Bonolis tornerà con Avanti Un altro? Perché il conduttore Mediaset non si vede da un po' (Di sabato 19 dicembre 2020) Paolo Bonolis non si vede da un po' su Mediaset. Cosa gli è successo? Quando tornerà con Avanti un altro? Purtroppo, il programma slitterà a Marzo 2021. Da Gennaio, invece, arriveranno le nuove puntate di Jerry Scotti con Caduta Libera. Cosa ha spinto il presentatore a far slittare il programma? Paolo Bonolis: cosa gli è successo Il conduttore Tv, oltre al suo lavoro, ha diversi investimenti. Per questi investimenti, si affida a persone di fiducia, che hanno competenze in merito. Infatti, il conduttore ha anche la proprietà all'80% di una società dilettantistica, gli Azzurri 2010. Uno di questi investimenti, però, non sarebbe andato a buon fine. Secondo un sito di notizie sulla Tv, ...

Lis_LawlietLevi : @hangerzoe1 BENE ALLORA STASERA INIZIAMO, SARÒ ALL'ALTEZZA DI PAOLO BONOLIS - mirighiri : Comunque l'allenamento commentato da Paolo Bonolis, mi fa sempre spaccare ? #GFVIP - marcosalvati : RT @CinguettaTV: Come annunciato giorni fa la partenza della nuova edizione di #AvantiunAltro subirà uno slittamento. Il game show condotto… - fanItalianfluff : RT @CinguettaTV: Come annunciato giorni fa la partenza della nuova edizione di #AvantiunAltro subirà uno slittamento. Il game show condotto… - robertopontillo : RT @CinguettaTV: Come annunciato giorni fa la partenza della nuova edizione di #AvantiunAltro subirà uno slittamento. Il game show condotto… -