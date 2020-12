Noi insegnanti hackerati dai fascisti mentre presentavamo online un progetto educativo (Di sabato 19 dicembre 2020) di Ilda Curti * Ieri pomeriggio - su Zoom - presentavamo il progetto Tempo Curioso, finanziato da Con i Bambini, che agisce sul contrasto alle povertà educative nella media e alta Val di Susa. Bel ... Leggi su globalist (Di sabato 19 dicembre 2020) di Ilda Curti * Ieri pomeriggio - su Zoom -ilTempo Curioso, finanziato da Con i Bambini, che agisce sul contrasto alle povertà educative nella media e alta Val di Susa. Bel ...

La tesimonianza: "Lo schermo che si è oscurato e sono comparse svastiche e bestemmie. Poi sono cominciate incursioni audio: viva il Duce e robaccia simile".

