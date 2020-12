Napoli | rapinavano coppie a Posillipo | presi due ragazzini

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di, personale della Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di, che dispone la misura custodiale in Istituto Penale per minorenni per F.C. di anni 14 e I.C. di anni 15 gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso. Durante il periodo estivo nella zona disono state commesse molteplici rapine a danno didi giovanissimi. Personale della Squadra Mobile ha effettuato una complessa attività investigativa eseguita con l’utilizzo didi tecnologici e attività su strada che ha permesso di individuare gli scooter su cui i rapinatori hanno commesso i raid ...

