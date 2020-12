Meloni: “Conte? Solita confusione. È un decreto, se ne discuta in Parlamento” (Di sabato 19 dicembre 2020) “Invece di scusarsi come qualsiasi persona seria avrebbe fatto, il Presidente del Consiglio Conte, nel chiudere l’Italia per il periodo natalizio, dice con sfrontatezza che è stato fatto tutto in tempo e con coscienza“. Inizia così il post su Facebook di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. “Poi annuncia i ristori, e va ancora peggio. Per ora ci sono solo i soldi per bar e ristoranti (tutti gli altri sapranno qualcosa a gennaio), peraltro totalmente insufficienti” spiega ancora Meloni, “perché tutti sanno che fare riferimento al decreto rilancio non vuole dire affatto ristorare il 100% della perdita di fatturato di Natale ma appena il 15% di quello di aprile (complimenti per il cinismo col quale tentate di fregare la gente, Presidente)“. “Poi la Solita insopportabile ... Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) “Invece di scusarsi come qualsiasi persona seria avrebbe fatto, il Presidente del Consiglio, nel chiudere l’Italia per il periodo natalizio, dice con sfrontatezza che è stato fatto tutto in tempo e con coscienza“. Inizia così il post su Facebook di Giorgia, leader di Fratelli d’Italia. “Poi annuncia i ristori, e va ancora peggio. Per ora ci sono solo i soldi per bar e ristoranti (tutti gli altri sapranno qualcosa a gennaio), peraltro totalmente insufficienti” spiega ancora, “perché tutti sanno che fare riferimento alrilancio non vuole dire affatto ristorare il 100% della perdita di fatturato di Natale ma appena il 15% di quello di aprile (complimenti per il cinismo col quale tentate di fregare la gente, Presidente)“. “Poi lainsopportabile ...

