Interrogatorio Suarez | “dichiarazioni particolarmente interessanti”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 19 dicembre 2020) Luisè stato ascoltato dalla Procura di Perugia per il caso dell’esame falso di italiano per approdare alla Juventus. Il calciatore è stato sentito dagli inquirenti come persona informata dei fatti insieme al suo manager e avvocato, ascoltato a sua volta nella stessa veste del suo assistito. Non trapela nulla su quanto dichiarato dal calciatore, naturalmente. C’è solo un accenno, da parte dell’Ansa, ad indiscrezioni secondo cui ledisarebbero state giudicate dagli inquirenti “” ai fini dell’indagine. “La testimonianza disarebbe stata per gli inquirentiinteressante”. L'articolo ilNapolista.