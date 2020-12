“Infanzia felice” | lo spettacolo è online

(Di sabato 19 dicembre 2020) Domenica 20 dicembre sul canale Vimeo del Teatro di Rifredi di Firenze è visibile gratis lodi Antonella Questa “, una fiaba per adulti” Per la rassegna digitale Inverno Fiorentino, progetto realizzato con il sostegno del Comune di Firenze, dal primo all’ultimo minuto di domenica 20 dicembre, sarà on-line gratuitamente sul canale Vimeo… L'articolo Corriere Nazionale.

Corriere Nazionale

