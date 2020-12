I numeri in chiaro. Taliani: «Le case a Natale ancora più pericolose degli assembramenti da shopping» (Di sabato 19 dicembre 2020) Mentre la curva dei nuovi positivi da Covid-19 racconta di un nuovo leggero calo, con 16.308 contagiati, il numero dei decessi, anche qui in lieve diminuzione, continua però a registrarsi ancora su numeri troppo alti. 553 morti in 24 ore è il dato del 19 dicembre, con un indice Rt che, come ha annunciato il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, è tornato pericolosamente a salire. La lettura di quello che i dati attuali vogliano dire è fondamentale per affrontare con consapevolezza il periodo delle festività. A questo proposito è oggi l’infettivologa Gloria Taliani a mettere, insieme ad Open, i numeri in chiaro: Professoressa, il leggero calo dei decessi può farci ben sperare? «Quello che la morte oggi ci racconta è il risultato di un accumulo di casi verificati molte settimane fa e ... Leggi su open.online (Di sabato 19 dicembre 2020) Mentre la curva dei nuovi positivi da Covid-19 racconta di un nuovo leggero calo, con 16.308 contagiati, il numero dei decessi, anche qui in lieve diminuzione, continua però a registrarsisutroppo alti. 553 morti in 24 ore è il dato del 19 dicembre, con un indice Rt che, come ha annunciato il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, è tornato pericolosamente a salire. La lettura di quello che i dati attuali vogliano dire è fondamentale per affrontare con consapevolezza il periodo delle festività. A questo proposito è oggi l’infettivologa Gloriaa mettere, insieme ad Open, iin: Professoressa, il leggero calo dei decessi può farci ben sperare? «Quello che la morte oggi ci racconta è il risultato di un accumulo di casi verificati molte settimane fa e ...

