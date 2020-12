Dpcm Natale e decreto legge: qual è la differenza. Cosa cambia (Di sabato 19 dicembre 2020) Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus i l Governo ha usato l'atto amministrativo del Dpcm come strumento emergenziale per contrastare la pandemia da Covid . E' uno strumento rapido, espressione della ... Leggi su quotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus i l Governo ha usato l'atto amministrativo delcome strumento emergenziale per contrastare la pandemia da Covid . E' uno strumento rapido, espressione della ...

Giorgiolaporta : Dunque con il nuovo #Dpcm il cazzaro giallo ha smentito per la terza volta in un mese ciò che aveva promesso! Vi st… - LegaSalvini : ++ ?? MAI VISTA UNA SITUAZIONE SIMILE. IL DUO GIUSEPPI & ROCCO LETTERALMENTE MASSACRATO DAGLI ITALIANI NEI COMMENTI… - NicolaPorro : Tra poco #Conte presenterà il Dpcm di #Natale: sarà un disastro. Ma intanto vi consiglio di leggere questa lettera… - Paolikkio : RT @RistoranteGildo: Era tutto pronto per #Natale, distanziamento, tavoli dimezzati, dispositivi sanitari e spesa fatta. Lo sconforto è t… - GioTanner : RT @_soy__milk: Io non sono mai stata contro le regole imposte dai dpcm però porca troia quanto mi fa incazzare l'ipocrisia di chiudere tut… -