Chiudono i negozi e triplicano le tasse Salvini contro un governo di matti | chi piangerà a gennaio

(Di sabato 19 dicembre 2020) "Questi sono". Matteofa un salto sulla sedia e picchia duro su Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri, rispettivamente premier e ministro dell'Economia al centro dei mille balletti in queste settimane si manovra, correzioni, Mes, Recovery Fund, ristori, milleproroghe. E, sempre. "Ilvuole triplicare dalesullo svapo, le sigarette elettroniche scelte da più di un milione di italiani, che riducono i danni per la salute di tutti e danno lavoro a migliaia di commercianti, piccoli imprenditori e operai in tutta Italia", attacca il leader della Lega su Twitter. "e aumentano le? Questi sono. Giù le mani dallo svapo".

Dal lockdownper Natale a Londra alle restrizioni su misura per ogni regione in Spagna. Dal coprifuoco francese alla chiusura di ristoranti e negozi chiusi in Svizzera, fino alla serrata totale che in ...A Napoli blocco stradale a Napoli dei ristoratori del Lungomare Caracciolo in protesta contro la permanenza della Regione in fascia arancione, dopo l'ordinanza del presidente Vincenzo De Luca.